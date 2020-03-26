Правительство Украины не давало никаких указаний об обустройстве особых больничных палат для чиновников и VIP-персон. Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались.

Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть НЕ может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - написал Денис Шмыгаль.

Напомним, Департамент охраны здоровья КГГА издал приказ, который определяет, как должны быть оборудованы палаты для VIP-зараженных коронавирусом Covid-19 (тем, которым предоставляется государственная охрана). А во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в больницах киева готовят палаты для первых лиц государства.

Также мы сообщали, что Кличко посетил больного коронавирусом нардепа Шахова в его палате и рассказал ему о крутом оборудовании.