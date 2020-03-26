В четверг начался первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки". Он посвящен мерам по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

В нынешнем году в G20 председательствует Саудовская Аравия. Поэтому саммит открыл король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Он выразил надежду, что встречал глав стран позволит объединить международные усилия в борьбе с коронавирусом.

Монарх также отметил, что вызванный пандемией кризис требует незамедлительного и глобального ответа.

"Мир ждет от "двадцатки" сплочения для противодействия коронавирусу. Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира в противостоянии пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на разных уровнях", - сказал монарх.

Владимир Путин на встрече "Большой двадцатки"

Ожидается, что участники саммита согласуют разработанный министрами финансов и управляющими центробанков "двадцатки" план действий. По данным министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда бен Абдаллы аль-Джадаана, план призван стабилизировать положение в мировой экономике и на финансовых рынках с учетом спада производства и деловой активности, которые наблюдаются во всем мире.

О том, что саммит G20 впервые в истории пройдет в формате видеоконференции, стало известно 24 марта.

Ранее "Страна" сообщала о призыве Майка Помпео к наследному принцу Саудовской Аравии прекратить демпинговать на нефтяном рынке.