В Тернопольской области шестью из 15 зараженных коронавирусом Covid-19 людей оказались медики.

Об этом со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день у нас есть шесть медицинских работников, которые заболели. Некоторые из них находятся на самоизоляции, другие находятся в Монастырской центральной районной больнице", - сказал Богайчук.

Также он сообщил, что в Тернопольской области по-прежнему официально подтверждены 15 случаев коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о четырех инфицированных в регионе медиках: двое – семейные врачи из Монастырисского района, один врач из Центра первичной медицинско-санитарной помощи Монастырисского района. Еще 1 – врач Монастырисской больницы – житель Золотого Потока Бучацкого района.

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