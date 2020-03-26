Второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание – генералом стала Юлия Лапутина из Службы безопасности.

Об этом пишет пресс-лужба СБУ в Facebook.

"Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечает, что Лапутина "настоящий боевой офицер" и "человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии".

Фото: facebook.com

Отпметим, что 14 октября 2018 года президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине. Первой украинкой, получившей звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

До этого Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 6109, который уравнивает права и возможности женщин и мужчин в Вооруженных силах и других военных формированиях.