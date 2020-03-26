В Киевсовете депутаты провалили голосование по внесению изменений в регламент с целью получить возможность проводить заседания по видеосвязи. Об этом "Стране" сообщила депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

По ее словам, такое решение набрало 59 голосов при необходимых 61, то есть не прошло.

Напомним, пленарное заседание Киевсовета началось в 14:00 в четверг, 25 марта. В связи с ограничительными мерами, доступ общественности и представителей СМИ не предусмотрен.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевсовете в четверг собираются пересмотреть бюджет города на 2020 года в связи с коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Днепре из-за коронавируса местные депутаты провели сессию во дворе горсовета.