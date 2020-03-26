Народный депутат группы "Доверие", мажоритарщик из Луганской области Сергей Шахов, который подхватил коронавирус Covid-19, показал чем кормят зараженных в больнице.

Соответствующие фото он опубликовал в Телеграм-канале "Коронавирусный Шахов".

На фото, которые выложил Шахов, народный депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев, у которого также подозревают коронавирус. Судя по всему Лукашева кормят жидкими блюдами. На обед в больнице дают картофельный суп. Также пациентов кормят молочным супом.

Александр Лукашев. Фото: Коронавирусный Шахов

Напомним, о заражении коронавирусом депутата Сергея Шахова сообщалось 18 марта. Спустя три дня его госпитализировали с пневмонией. По словам Шахова, заразился он в Украине.

Как сообщалось, о заражении коронавирусом депутата от Оппоплатформы Александра Лукашева сообщил нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко. Однако сам Лукашев эту информацию затем опроверг.

Ранее нардеп Шахов рассказал, как его лечат от коронавируса в киевской больнице.