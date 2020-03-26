Вакцина от коронавируса Covid-19, пандемия которого охватила планету, может появиться не раньше, чем через год.

Об этом со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович пишет "Интерфакс".

"Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", - сказала Мелита Вуйнович.

То есть, по ее словам, пока нельзя говорить о производстве такой вакцины. Также Вуйнович сообщила, что российский научный центр "Вектор" включен ВОЗ в глобальный реестр референс-лабораторий, обладающих возможностями для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса.

Напомним, первые испытания вакцины против коронавируса, по данным ВОЗ, начались 18 марта.

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