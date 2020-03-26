Закрытие Польшей границ в попытке сдержать пандемию коронавируса может вызвать крах промышленности страны и привести к убыткам в 200 миллиардов злотых (47 миллиардов долларов). Большая часть потерь связана с отъездом на родину украинских трудовых мигрантов.

Об этом пишет Bloomberg.

Польский строительный сектор, в котором заняты 400 000 человек и на который приходится 8% валового внутреннего продукта, испытывает трудности из-за карантина. Украинская рабочая сила, от которой зависит этот сектор, постепенно возвращаются на родину. Около 20% украинских рабочих строительной отрасли уже уехали домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы.

Кроме того, все большее число строителей уходят в отпуск по болезни или на карантин, и риск закрытия строительных площадок растет.

Лоббисты строителей во власти призывают принять меры, чтобы избежать рецессии, например, приостановить сбор некоторых налогов.

"Нам необходимо полностью переоценить наши прогнозы для рынков строительства и недвижимости в Польше. Вирус окажет значительное влияние на доходы компаний", - отметил Дариуш Блохер, генеральный директор крупнейшего застройщика Польши Budimex SA.

А министр финансов страны спрогнозировал, что экономика Польши может сократиться на 1% в этом году, если ограничения сохранятся до июня.

Неутешительное заявление сделала и польская ассоциации строительных работодателей: "Серьезное сокращение рабочих приведет к значительному падению возможностей отрасли".

По некоторым оценкам, всего в Польше до пандемии работали 2 миллиона украинцев.

Отметим, что ВВП Польши в 2019 году составил 593 миллиарда долларов.

Ранее "Страна" писала об огромных очередях на границе с Польшей из заробитчан, желающих вернуться в Украину.

Мы также сообщали о запрете в соседней стране покидать дома без крайней необходимости под угрозой гигантских штрафов.