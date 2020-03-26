На этой неделе появился приказ КГГА для больниц, которым киевские власти распоряжались выделить VIP-палаты для депутатов и чиновников высшего уровня, больных коронавирусом.

В нем кроме отдельного помещения предусматривалась госохрана, круглосуточный пост медсестер рядом и запас лекарств. Также должны дежурить специальные бригады экстренной медицинской помощи, которые могут привезти украинских топов в больницу.

Информация об особом отношении и существовании касты избранных пациентов больных коронавирусом, вызвало массу негодования. Разбирались в ситуации с VIP-палатами.

Приказ о VIP-больных

25 марта стало известно, что в Департаменте охраны здоровья КГГА распорядились выделить VIP-больным коронавирусом отдельные палаты минимум 13 метров, а рядом предписали разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медицинских препаратов.

Также должны быть подготовлены специальные бригады экстренной медицинской помощи випам в составе врача-руководителя бригады, двух фельдшеров и водителя.

Все эти меры предусмотрены для лиц, которые находятся под госохраной (то есть высшего руководства страны).

"Страна" публиковала соответствующий документ. С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

Для випов также предписано составить отдельный список лекарств, а также возможность зарезервировать отдельные операционные.

Отельные палаты для VIP-чиновников с коронавирусом предусмотрены даже в детских отделениях: в педиатрическом отделении и отделении детской нейрохирургии.

По закону госохрана распространяется на главу Верховной рады, премьер-министра, главу КСУ, главу Верховного суда, первого вице-спикера, первого вице-премьера, министра иностранных дел и генерального прокурора и членов их семей. А также год после прекращения полномочий вышеуказанных лиц.

При этом, в законе говорится, что в случае угрозы жизни и здоровью охрана может осуществляться относительно народных депутатов, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей КСУ и ВС, главы НБУ. Но решение о целесообразности осуществления госохраны этих лиц принимает президент.

Что заявили Кличко и КГГА

После того, как всплыл приказ, Виталий Кличко заявил, что практика, когда для первых лиц государства обустраиваются специальные палаты повышенного комфорта, была всегда. На странице в Facebook он сообщил, что уже поднял информацию о распоряжении.

"Сейчас выясняем все детали. Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства", - сказал мэр.

Правда, вчера вечером первый зам главы КГГА Николай Поворозник попытался опровергнуть вообще факт того, что готовятся вип-палаты и сказал, что приказ, о котором идет речь, касается... узников тюрьмы и СИЗО.

"Мы сообщим правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ. В том числе в СМИ. Ведь этот приказ для ограниченного круга лиц. И он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. То есть на людей, которые сегодня отбывают наказание в тюрьмах или специальных изоляторах. Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест, где люди отбывают сегодня лишения свободы в тех или иных местах в пенитенциарной службе", - заявил Поворозник.

Впрочем, нелепость такой "отмазки" был понятна изначально.

А вскоре эту версию опроверг и сам мэр Киева.

На сегодняшнем брифинге Кличко сообщил, что в Киеве все-таки готовят VIP-палаты для первых лиц государства.

"Я поднял информацию касаемо распоряжение, которое распространили вчера. Оно было сделано во исполнение Государственной службы охраны, МОЗ и обращения Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом "для служебного использования". В них идет речь о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, касаемо которых совершается государственная охрана", - заявил Кличко.

По его словам, в случае заболевания первых лиц государства, "должны быть определенные условия": отдельные палаты, чтобы рядом находилась госохрана.

"Но я говорил вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов отменить указы, про которые идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, что это случится, и мы будем за это благодарны", - сказал мэр Киева.

Кличко в Александровской больнице

После скандала с VIP-палатами Виталий Кличко побывал в Александровской больнице, чтобы показать, кто там лечит и кого лечат, и опубликовал 18-минутный ролик, снятый на телефон.

В больнице ему рассказали, что в реанимации шесть кроватей, есть шесть аппаратов ИВЛ, а всего по больнице - 46. Зашли в одноместный бокс депутата Шахова. По словам медиков, на этом этаже семь таких палат, а депутата туда поместили, потому что он прибыл одним из первых.

"Палаты с охраной - только для зэков". Что заявили в Кабмине

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня прокомментировал информацию про особые палаты. Он заявил, что против этого, а правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат. В своем Telegram-канале Шмыгаль призвал местные власти отчитаться об этом.

"Увидел новости про VIP-палаты. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались.

Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы" - говорится в сообщении.

Как лечатся депутаты

Нардеп Сергей Шахов (группа "Доверие"), который первым из депутатов попал в Александровскую больницу с кооронавиурсом, рассказал "Стране" об условиях своего лечения.

По его словам, врачи там прекрасные, если состояние ухудшается, в каждой палате есть кнопка вызова. А у медсестер очень много работы, они работают по несколько смен, поскольку людей все привозят и привозят.

Сергей Шахов в больнице. Фото: facebook.com

Нардеп рассказал, что его палата достаточно комфортная, по размерам небольшая. Там есть койка, маленький холодильник, тумбочка, стул. Есть санузел, холодная и горячая вода.

Шахов отметил, что с того времени, как здесь находится (с 21 марта - Ред.), он не видел ни одного из 4 коллег-депутатов, которые тоже тут лежат: "Не знаю, какие у них условия, мне жаловаться не на что".

Напомним, что по состоянию на 25 марта число больных коронавирусом в Украине выросло до 156. Уже пять смертей.

В Киеве уже 40 человек больны коронавирусом.