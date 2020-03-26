Пограничники жалуются, что проверка температуры тела у граждан, въезжающих на территорию страны, не позволяет эффективно выявлять возможное заражение коронавирусом, потому что люди пьют жаропонижающее.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за месяц пограничники измерили температуру больше чем 2,7 млн граждан Украины и иностранцев, которые въезжали в страну, и только у 0,002% она была повышенной.

"Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой - сверхнизкий. Всего 52 человек выявили с повышенной температурой. И поступает информация, что люди перед тем, как проходить границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов", - сказал Дейнеко.



Он добавил, что "процентов 90" зараженных коронавирусом в стране - это граждане, которые приехали из-за границы.

Видео: Facebook/ Державна прикордонна служба України

Напомним, Украина с пятницы, 27 марта, полностью прекращает пассажирское движение через границу.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил такое решение тем, что поток украинцев из-за рубежа является единственным источником коронавируса в стране.