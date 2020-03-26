Отек легких начался у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, которому подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. Медики оценивают состояние 78-летнего певца, как тяжелое. Он находится в реанимации. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на источники.

Легендарный артист находится в инфекционной больнице в поселке Коммунарка со вчерашнего дня. Его госпитализировали после того, как он начал задыхаться. Как рассказал близкий друг Льва Лещенко юморист Владимир Винокур, певца лечат от двустороннего воспаления легких. Позже выянилось, что у Лещенко коронавирус.

Как пишут российские СМИ, в начале февраля Лев Лещенко с женой отдыхали в Италии.

Напомним, что вместе с Львом Лещенко с пневмонией госпитализирована и егог жена.

Также "Страна" писала о том, что у матери Собчак Людмилы Нарусовой не нашли коронавируса в крови, только пневмонию.