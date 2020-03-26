Уже перенесенное с сегодняшнего дня на субботу внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, вероятно, снова отодвинут. Скорее всего, оно состоится в воскресенье.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник во фракции "Европейская солидарность".

"Сегодня в 16-17 еще одно совещание с премьером, а внеочередное заседание, скорее всего, состоится в воскресенье", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, перенос связан с тем, что "законопроекты еще не готовы". Он добавил, что среди проектов законов, которые будут рассматривать депутаты на заседании, числится и законопроект об открытии рынка земли.

Ранее "Страна" сообщала о сегодняшнем совещании в Раде представителей правительства и глав парламентских фракций. На нем стало ясно, что Кабмин хочет продолжать отдавать внешние долги Украины, несмотря на экономический кризис.

Мы также писали, что в Раде рассматривают идею проведения заседаний на стадионе.