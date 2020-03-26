Госаттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется - Минобразования
Госаттестация для учеников 4 и 9 классов в Украине отменяется из-за карантина, связанного с коронавирусом.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
"Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена", - сказала она.
При этом учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – первого июля.
Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.
Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня. "Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.
Напомним, что в Минобразования заявили, что ВНО может пройти в конце июня.
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