Госаттестация для учеников 4 и 9 классов в Украине отменяется из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

"Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена", - сказала она.

При этом учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – первого июля.

Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня. "Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.

Напомним, что в Минобразования заявили, что ВНО может пройти в конце июня.

Также чиатйте о том, как украинские ВУЗы пересчитают цены на контракт.