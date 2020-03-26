Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из госбюджета на 19,681 млрд гривен до 192,3 млрд гривен.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством парламента и фракций, передают "Украинские новости".

Как отмечается, в начале этого года Кабмин утвердил бюджет ПФ на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривен и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривен.

Данный документ предлагает увеличить расходы на ПФ с 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.

Напомним, президент Зеленский пообещал украинцам индексацию пенсий с 1 мая и прибавку в 1000 гривен с апреля.

Также мы писали, что в Минсоцполитики объявили, кто еще из украинцев может получить 1000 гривен в апреле.