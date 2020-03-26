В Китае выявили "нулевого пациента", который стал первым заболевшим коронавирусом в стране. Как пишут китайские СМИ, 11 декабря 2019 года к врачам обратилась продавщица креветок с рынка "Хунань" в Ухане и пожаловалась, что у нее по непонятной причине поднялась температура. Женщине сделали инъекцию лекарства, положенного в таких случаях по протоколу, и отправили домой.

Через пять дней болезнь не отступала, и женщину направили в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии. Именно там у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

К 31 декабря стало известно о 27 пациентах и 24 из них - были с рынка "Хунань", а четверо - члены одной семьи. Считается, что именно этот рынок морепродуктов считается отправной точкой пандемии коронавируса, которым уже заразилось почти полмиллиона человек во всем мире.

Ранее "Страна" писала о том, что мужчина сбежал из изоляции по коронавирусу и его съел крокодил.

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