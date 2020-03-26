В Борзнянскую районную больницу Черниговской области госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал у него положительный результат на инфицирование коронавирусом. Это первый инфицированный новым вирусом в области.

Об этом написал в Facebook председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

По словам чиновника, пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения больницы. Он находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Министерства охраны здоровья.

Для окончательного подтверждения его диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лабораторию.

Сейчас проверяются контакты больного, чтобы поместить общавшихся с ним на 14-дневную самоизоляцию.

Прокопенко добавил, что в области в режиме 24/7 работают облгосадминистрация и все службы, отвечающие за здоровье граждан. В 15 инфекционных отделениях области выделены 200 коек для зараженных, есть 32 врача-инфекциониста и 160 средних медицинских работников. На случай необходимости больницы оборудованы 136 аппаратами ИВЛ.

Согласно данным Минздрава, до сегодняшнего дня в Черниговской области коронавирус не фиксировали.

Как писала "Страна", в Киеве в связи с распространением вируса готовятся продезинфицировать тысячи домов.