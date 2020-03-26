4 и 11 июня пробное Внешнее независимое оценивание не произойдет, но ВНО в 2020 году обязательно состоится.

Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий сказала во время своего обращения к работникам образования в четверг, 26 марта.

"Есть вероятность продления карантина по коронавирусу. Украинский центр оценивания качества образования готовит к середине июня видео-материалы об основных процессах ВНО. Однако ВНО в 2020 году будет проведено. Вероятно, в 20-х числах июня", - сказала Мандзий.

Она добавила, что ВНО готовы начать, как в июле, так и в середине сентября. При таких условиях до середины октября закончится вступительная компания. Если в июне появится возможность возвратиться за парты - старт вступительной компании и ВНО пройдет раньше.

Также, по словам Мандзий, материал, который учащиеся не изучили во время карантина, будет возможность наверстать в сентябре. Кроме того, для школьников учебный год завершится в том графике, который был утвержден учебным заведением ранее. Все контрольные точки будут выполняться дистанционно. В случае невозможности организовать дистанционную форму обучения - единый квалификационный экзамен будет проведен в сентябре.

"Учебный год в Украине окончится 1 июля. Если карантин завершится по плану и не будет продолжен, то школьники вернуться за парты в мае-июне, чтобы обобщить материал и подвести итоги", - сказала Любомира Мандзий.

По словам и.о. министра, все педагогические работники на период карантина должны получать среднюю зарплату. Минобразования уже направило ряд документов в высшие учебные заведения.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы каждый преподаватель получал среднюю зарплату во время карантина", - сказала Любомира Мандзий.





Видео: Facebook/ Міністерство освіти і науки України

Напомним, в среду, 25 марта, Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля по всей Украине. При этом в правительстве уточнили о возможной пролонгации этих мер.