Сегодня Кабмин предложил Раде существенно переформатировать бюджет на 2020 год.

Это было ожидаемо - из-за карантина парализована экономичская активность значительной части страны, а из-за того, что на карантин остановились и другие страны мира - падает глобальная экономика, а значит и наш экспорт. А потому страну ждет очень суровое время.

По состоянию на 24 марта недопоступление доходов в бюджет составило 35%. И это только начало.

Поэтому правительство предлагает три вещи.

Первое - сократить доходную часть (уже явно невыполнимую) более чем на 110 миллиардов гривен.

Второе - сократить часть расходов, которые в Кабмине сочли не очень важными. Причем сокращение будет очень масштабным - на 53 миллиарда. Правда, оно не коснется военных нужд и выплаты внешнего долга - воевать на Донбассе и отдавать кредиторам долги власти, судя по всему, намерены и дальше.

Третье - в целом расходная часть увеличивается почти на 100 миллиарда гривен. За счет увеличения расходов на медицину, на покрытие дефицита Пенсионного фонда и на создание специального Стабилизационного фонда, из которого будут помогать экономике преодолевать кризис.

Правительство уже начало обсуждать с парламентскими фракциями новый бюджет. И не исключено, что его будут голосовать уже на этих выходных - на внеочередном заседании Рады.

Что именно будут сокращать и увеличивать - разбиралась "Страна".

Где затянем пояса

Сокращения коснутся нескольких десятков позиций на 53 миллиарда гривен.

Самый большой секвестр коснется Госфонда регионального развития, который недосчитается 7,5 миллиардов.

По регионам метла экономии пройдется вообще масштабно. Еще более двух миллиардов субвенций заберут у ОТГ, столько же - у местных бюджетов на соцэкономразвитие. У них же заберут полтора миллиарда на доплаты педагогам и еще полтора - на программу по достройке школьных зданий.

Обрезают и финансирование местных бюджетов по программе "Новая украинская школа" - на 1,4 млрд.

Миллиард потеряет Днепр, которые планировал потратить эти деньги на новый аэропорт (то есть вообще все финансирование, заложенное на год). 70 миллионов забрали и на реконструкцию аэропорта "Измаил"

То есть всего региональные бюджеты не досчитаются примерно 17 миллиардов.

Срежут и 4 миллиарда - до нуля - для поддержки сельского хозяйства. В частности на:

- развитие животноводства (- 1 млрд грн)

- поддержка фермерских хозяйств (- 185 млн грн)

- удешевление с.х. техники и оборудования (- 1 млрд грн)

- удешевление кредитов, в т.ч. на приобретение земли с.х. назначения (- 1,2 млрд грн)

- поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства (- 400 млн грн)

Очень сильно ужимают и науку: примерно по 200-300 миллионов с каждой госпрограммы. Умножается на ноль и полумиллиардный фонд президента для поддержке науки.

Урезают и дорожное строительство - 300 миллионов забирают в Львовской области, забирают 90 миллионов на дорогу Одесса - Новоазовск. И минус полмиллиарда на реконструкцию "уставших" украинских мостов.

Также подтвердилась информация о секвестре программ по линии Минкульта. 50 миллионов забирают у фильмов патриотического содержания. Полмиллиарда - у широко разрекламированного проекта "Сшивание страны". Причем это сокращение и там, и там на 100% - по сути обе программы ликвидируют.

Прошлись и по социалке. Так, фактически отменяется 40-миллионная программа по компенсации за жилье, разрушенное во время войны на Донбассе. До нуля срезали финансирование и на рассление депортированных крымских татар. Там было 20 миллионов гривен.

Ну, и очень интересный секвестр денег на местные выборы, которые планировалось проводить в октябре. На них их двух с лишним миллиардов оставили всего миллион гривен. Это по сути отмена выборов.

Детальнее о статьях, которые будут урезаны - в нижеследующем документе.

Что оставляют в бюджете

Сразу бросается в глаза, что нет ограничений, связанных с армией и полицией (МВД урезают только на 4 миллиона). То есть, военные расходы останутся неизменными.

Другие правоохранительные структуры тоже остаются почти при своих - Генпрокуратура из 7,5 миллиардов теряет лишь 120 миллионов. Не слишком режут и Высший антикоррупционный суд - на 30 миллионов из 370-ти. То же и с Верховным судом - из полутора миллиардов у него заберут только 110 миллионов.

Растут затраты на Минздрав, который примет основной удар от коронавируса. Правда, рост не впечатляет: на 470 миллионов гривен.

Зато сразу на 19 миллиардов увеличивают Пенсионный фонд.

Практически не урезали финансирование и Центра по внешнему независимому оцениванию. То есть из школ выпускать в этом году планируют.

Наконец, создается стабилизационный фонд в размере 124 млрд гривен из которого и предполагается пустить деньги на поддержку экономики. Хватит ли их для того, чтоб покрыть потребности бизнеса (который закрывается из-за карантина) и людей (который остались без зарплаты) - вопрос риторический. В Австрии (население в 4 раза меньше, чем в Украине) на эти цели выделили 35 млрд евро. А более крупные страны - сотни миллиардов евро и долларов.

Полная версия изменений в бюджет - в документах ниже.