Анализы показали, что у знаменитого советского и российского певца Льва Лещенко коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас артист находится в реанимации в больнице в Коммунарке. Его состояние оценивается как стабильное. Однако никакие прогнозы по поводу выздоровления звезды медики пока не делают.

Фото: t.me

В то же время, юморист Владимир Винокур назвал глупостями сообщения о том, что у исполнителя Льва Лещенко обнаружили коронавирус, и раскрыл подробности состояния артиста. Его слова передает Telegram-канал "Подъем" в четверг, 26 марта.

Винокур заявил, что узнал бы о коронавирусе первым, поскольку все время находится на связи с Лещенко и его супругой. "А у меня такой нет информации", - отметил он. Юморист говорит, что Лещенко "бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет".

Фото: t.me/pdmnews

Напомним, что певец Лев Лещенко и его жена попали в больницу с двусторонней пневмонией. 78-летний Лев Лещенко попал в больницу еще 24 марта. По информации журналистов, из-за болезни у звезды начались проблемы с функционированием легких, на фоне чего возникла двусторонняя пневмония.

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