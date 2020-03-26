Похоже, сама природа решила помочь человечеству в его борьбе со смертельным коронавирусом Сovid-19. Трагикомический и назидательный случай произошел в африканском государстве Руанда.

Здесь житель города Камони нарушил введенный режим строгой самоизоляции и отправился на рыбалку, которая оказалась последней в его жизни. На него напал крокодил и съел беднягу-нарушителя.

Об этом сообщает американская газета The New York Post.

Трагедия произошла 25 марта, мужчина, чье имя не называют, пошел на рыбалку на реку Нйабаронго.

"Он был среди тех людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса", - рассказала мэр города Элис Кайитеси.

В Руанде сейчас зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом и это высочайший показатель в регионе, хотя умерших пока нет. Страна ввела режим строгой изоляции. О самочувствии рептилии пока информации нет.

Напомним, "Страна" ведет обновляемый онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире с коронавирусом Сovid-19.