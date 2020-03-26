В распоряжении "Страны" оказался полный текст изменений в государственный бюджет Украины на текущий год, которые предлагает Кабмин в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, что уже привело к резкому падению поступлений в госбюджет.

Предполагается, что дозодная часть бюджет-2020 будет сокращен на 115 миллиардов, а его расходы будут увеличены на 96 миллиардов. Также, как уже писала "Страна", в документе идет речь о росте дефицита бюджета в четыре раза и обнулении финансирования местных выборов.

Как покрытие дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние на 131 млрд грн. Также предлагается создать стабилизационный фонд в 124 миллиарда гривен.

Кабмин предлагает обнулить финансирование местных выборов-2020, которые должны пройти 25 октября. Изначально на них было заложено 2 млрд 156 млн грн, в предложении правительства речь идет о сокращении суммы до 1 млн 291 тысячи грн.

Любопытно, что правительство предлагает создать Стабилизационный фонд в 124 млрд грн, и для этого сокращаются многие статьи бюджета вплоть до полного обнуления, сокращаются расходы на школы и культуру, а также субсидии.

В частности, предлагается уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.

Также планируется полное обнуление Государственного фонда регионального развития, субвенции объединенным громадам на инфраструктуру и социально-экономическое развитие. Кроме того, правительство решило забрать налог на топливо в размере 13,44%, который шел в местные бюджеты.

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины планируют урезать на 5,7 млрд: с 17 949 111, 4 тыс. грн до 12 248 062 тыс. грн. А финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей на 4 млрд грн планируют урезать вообще.

Бюджет аппарата Министерства по делам ветеранов урезают на более 163 млн грн, а это фактически 30%: планировалось 534 081,7 тыс. грн, а предлагают 370 639,9 тыс. грн. Урезают программы финансовой поддержки, денежных компенсаций, субвенции.

Кроме того, урезают расходы на кредитование для Министерства по делам ветеранов более чем на половину: с 1266 216,7 тыс. грн до 561 216,7 тыс. грн. Из этих урезанных расходов 485 млн грн - субвенция на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Аппарат Министерства развития громад и территорий Украины урезают на три четверти - с 2484 771,7 тыс. грн до 621 723,2 тыс. грн.

А вот расходы и кредитование для Мингромад должны уменьшить всего на 10% - с 12,875 млрд до 1,275 млрд. Не сильно пострадает бюджет Офиса генпрокурора. Его предлагают урезать всего на 120 млн грн: с 7 670 648, 2 тыс. грн до 7 550 712, 2 тыс. грн.

Финансирование Верховного Суда предлагается сократить на 100 млн гривен. Было запланировано 2 млрд 383 млн грн, предлагается 2 млрд 273 млн грн. А Высший антикоррупционный суд хотят урезать на 82 млн: было 373 648, 4 тыс. грн, предлагается 291 413, 5 тыс. грн.

А вот Министерство внутренних дел предлагают урезать всего на 4 789 тыс грн. В госбюджете-2020 заложено 92 966 443 тыс грн, а с изменениями - 92 961 654 тыс грн

Расходы на Министерство здравоохранения планируют повысить более чем 470 млн грн: с 98183 290,5 тыс. грн до 98 655 903,7 тыс. грн. Аппарат Минздрава должен получить дополнительно более 541,5 млн грн, а местные бюджеты могут потерять субвенцию на развитие системы экстренной медицинской помощи на более 922,5 млн грн.

Напомним, сегодня, 26 марта, в Раде прошло совещание председателей фракций парламента и правительства, на котором в первую очередь обсуждались изменения в бюджет и повестка дня внеочередного заседания Рады 28 марта.