В Верховной Раде прошло совещание представителей правительства и лидеров парламентских фракций. На нем обсуждались изменения в Госбюджет-2020 и другие вопросы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылой на источники в Раде.

"Во-первых, участники встречи вынесли за скобки тему принятия законов, на которых настаивают в МВФ: о рынке земли и "Приватбанке". Причтиной этого является нехватка голосов в "Слуге народа". Поэтому вопрос о вынесении проектов на голосование на совещании не поднимался.

Во-вторых, министры и депутаты обсудили изменения в бюджет: секвестр, дополнительные расходы и стабилизационный фонд. Соответствующий проект предложено доработать в рабочей группе, куда войдут представители разных фракций. В зависимости от результатов работы группы фракции определятся, голосовать за изменения или нет.

В-третьих, дата проведения внеочередного заседания Рады будет зависеть от позиции фракций", - сообщает телеграм-канал.

Ранее "Страна" публиковала проект Кабмина изменений в бюджет.

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