В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили о прекращении выполнения регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ в четверг, 26 марта.

Как сообщается, приостановка полетов связана с решением Кабмина ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине и прекратить международное пассажирское авиасообщение.

Перевозчик сообщил, что в этих форс-мажорных обстоятельствах из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки, поэтому пассажирам рекомендуют следующее:

Заполнить форму обратной связи на сайте МАУ https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;

Отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года;

Обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.

"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране. "Страна" рассказала, что это такое и чем отличается от режима ЧП.

Также мы писали, что МАУ собирается отменить эвакуационный рейс с Кипра из-за отсутствия спроса на билеты.