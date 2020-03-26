Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

"Важно: 23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Міністерство культури, молоді та спорту України

Напомним, 10 марта исполняющей обязанности главы Минкульта стала 43-летняя Светлана Фоменко, которая ранее в этом министерства отвечала за охрану культурного наследия.

Также мы писали, что в Кабмине намерены урезать финансирование Миникульта более чем наполовину. Соответствующее решение Минфина, обусловленное кризисом, ставит под угрозу существование Украинского культурного фонда, Госкино и других структур.