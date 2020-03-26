Власти Киева предпринимают все более и более радикальные меры по борьбе с распространением смертельно опасного коронавируса Covid-19.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал горожанам, что сейчас все жилые дома Киева, детские и спортивные площадки обрабатывают дезинфицирующим антивирусным раствором.

Об этом градоначальник заявил на своем брифинге 26 марта, который транслировался в прямом эфире на его Facebook-cтранице.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Руководствуясь советами, которые мы получаем от китайских врачей, мы начали полную дезинфекцию жилых домов в столице. Напомню, в Киеве их около 11 500. 8 500 из них находятся в коммунальной собственности. Но мы пошли навстречу всем УСББ и предоставили управляющим компаниям дезинфицирующие средства, средства защиты, костюмы для дворников", - рассказал мэр.

Дезинфекцию домов, по словам мэра, проводят дворники. Обработке подлежат лифтовые кабины, лестницы, перила, ручки дверей, также дворники дезинфицируют детские и спортивные площадки.

Мэр столицы посоветовал жильцам, в домах которых не проводится дезинфекция, немедленно обращаться в местные управляющие компании или в департамент ЖКХ по телефону 1557.

Кличко добавил так же, что детскими площадками запрещено пользоваться на время действия ограничительных мер против распространения коронавируса.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о ситуации с распространением коронавируса по Украине и в мире.