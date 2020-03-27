Предлагаем гороскоп на пятницу, 27 марта для всех знаков Зодиака. День пройдет удачно для проведения торговых операций и установления контактов. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов день будет нестабильным. Дела могут срываться, а на первый план будут выходить незапланированные вопросы. Все события будут меняться не по вашей вине. Поэтому лучше не планировать на сегодня ничего важного.

Телец (21.04 - 20.05)

Пятница - отличный день, когда Тельцы могут привести себя в порядок, уделить внимание своему внешнему виду и заняться своим здоровьем. Пересмотрите свой гардероб, можно обновить его через онлайн-магазины, подумать над сменой имиджа

Близнецы (21.05 - 21.06)

День не принесет важных событий и знаменательных встреч. Но стабильный результат - тоже результат. Главное - с оптимизмом смотреть в будущее. В целом пятница для Близнецов пройдет спокойно и предсказуемо.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут сегодня проявлять активность и недоумевать, куда девать энергию. Вы можете направить свой энтузиазм на поиски нового направления для развития своего творческого потенциала. Обдумайте все варианты хобби, которым вы могли бы заняться в свободное время.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов предстоит эмоциональный день, когда захочется общаться с родными и близкими, поддерживать их и помогать. Сегодня вообще хорошо оказывать помощь, как моральную, так и физическую. Главное быть понимающим и мудрым человеком, не навязывающим и диктующим свою волю.

Дева (24.08 - 23.09)

День подходит для того, чтобы привести свои финансы в порядок. Это может быть новый вариант заработка или пассивный доход. Вам следует четко продумать семейный бюджет и расписать все денежные поступления и расходы.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вас посетит вдохновение. А в течение дня вы будете ощущать прилив энергии. На таком подъеме все дела будут решаться максимально быстро и удачно. Проведите последний рабочий день с пользой и позвольте себе расслабиться вечером.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы ожидают получения денежных вознаграждений, подарков или посылок. Если у вас были планы, куда направить финансы, смело реализуйте их. Сегодня день, который не терпит промедления, спешите приумножить заработанные средства или порадовать себя и близких.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам необходимо максимально ограничить свое пространство от неприятных людей. Звезды предупреждают вас о скрытой опасности и проблемах, которые вы пока не успели рассмотреть. Не рискуйте лишний раз и следите за здоровьем.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня благоприятный день для развития интеллекта, уходовых процедур и чтения. Вы можете читать специальную или художественную литературу, посещать вебинары или онлайн-тренинги, которые помогут освоить новые навыки.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев выпадает день физического и эмоционального перенапряжения, когда видеть никого не хочется. Найдите хотя бы один повод для радости и постарайтесь переключить свое внимание на любимое хобби, чтобы быстрее расслабиться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб есть непреодолимое желание куда-то уехать, провести время с любимым, забыв о проблемах и заботах. Вам необходимо успокоится и остановиться, чтобы в спешке не наломать дров. Ваше счастье никуда от вас не денется.

Также читайте гороскоп на этот месяц, чтобы узнать, что подготовили звезды для знаков Зодиака.