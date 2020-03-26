В Верховной Раде состоялось совещание представителей правительства, глав парламентских фракций и руководителей Рады. На нем обсуждалось экономическое положение в стране. Участники внесли внешние долги в защищенные статьи бюджета.

Об этом сообщила член "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По словам нардепа, правительство выдвинуло идею создания стабилизационного фонда. Правда, эта мера направлена не на спасение украинской экономики (например, поддержку медицины и врачей), а на выплату внешних долгов.

Юлия Тимошенко напомнила о действиях правительства Арсения Яценюка, добившегося реструктуризации госдолга Украины, учитывая форс-мажорные обстоятельства. А Петр Порошенко заявил, что в приоритете должна быть защита пожилых людей, медиков и экономики. Его политсила также высказалась против снятия статей поддержки фермеров.

Однако, судя по всему, несмотря на нарастающий кризис, Кабмин собирается в любом случае отдавать внешние долги.

Ранее план антикризисных мер выдвинул министр МВД Арсен Аваков, предложив взять транш МВФ и раздать безработным по 100 долларов.

Как писала "Страна", правительство собирается поменять госбюджет на текущий год из-за коронавируса и вызванного им кризиса.