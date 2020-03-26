Пятница, 27 марта, в Украине будет теплой. Хотя ночью еще будет около нуля или небольшой "минус", уже днем температура поднимается до +10...+16 градусов.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщили синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Дидиенко, антициклон Юрген не пропускает дожди, поэтому завтра в Украине будет сухо и солнечно. Ветер также не меняется, с северо-востока, умеренный, на юге и востоке может достигнуть штормового, до 15-18 м/с.

В столице завтра ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля, а днем до +14 градусов.

"Однако те, кто идет на работу, гуляют с собакой, делают ежедневный марш-прыжок в поисках масок, аптечного спирта, глицерина и антисептиков, чего у нас по телевизору так много, аж выпадает, однако где-то по дороге с экрана и речей высоких государственных мужей где-то теряется, так вот, вам совет не сильно поддаваться на обман солнца, как, собственно, и речей, а следить за реальным положением вещей.

Ибо все же ночи еще холодные, и солнце не успевает пока хорошо прогревать окружающую среду, поберегите себя, бросьте в сумку шарфик и тонкую шапку", - предупредила синоптик.

По ее словам, выходные дни в Украине также обещают быть теплыми, в течение дня +10...+17 градусов. В субботу и воскресенье осадки маловероятны, преимущественно солнечно.

Как отмечается синоптик, новое похолодание ожидается 30-31 марта.

"Пока греемся, кто из окна, кто с балкона", - подытожила Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Напомним, ранее сообщалось, что прогноз погоды в Украины может стать менее точным из-за карантина по коронавирусу.

Также мы писали, что в ближайшие дни в Украину вернется тепло, но в конце марта возможен снег.