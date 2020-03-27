В Украине продолжается дефицит медицинских масок, которые власти обязывают носить граждан, чтобы защититься от коронавируса.
"Страна" уже подготовила обзор: сколько в Киеве стоят маски, которых нет в аптеке, зато много в интернет-магазинах.
В этом материале мы сделали подборку мастер-классов пользователей Сети, как сделать средство защиты своими руками в домашних условиях - с использованием швейной машинки и без нее.
Эффективность таких масок не доказана. Однако, за отсутствием других вариантов, все это - какой-никакой вариант уберечься от инфекции. Как минимум, благодаря самодельным маскам человек не будет прикасаться ко рту и носу, на которых много микробов.
При этом отметим, что если появится возможность купить и пользоваться профессиональной медицинской маской, то, безусловно, предпочтение нужно отдать ей.
Сделать маску из марли
Часто украинцы интересуются, как сделать маску из марли, которую еще можно достать в некоторых аптеках.
Пользователь YouTube предлагаем способ, как самому пошить восьмислойную марлевую маску в домашних условиях:
Как сделать маску своими руками без швейной машинки
Также люди публикуют варианты подготовки защитной маски в домашних условиях без швейной машинки из разных материалов, в том числе тканевые.
Как сделать маску дома без швейной машинки
Как сделать маску своими руками на швейной машинке
Для тех, у кого есть швейная машинка, пользователи YouTube тоже подготовили мастер-класс в формате видео:
Как сшить маску на швейной машинке
Маска из туалетной бумаги и бумажных полотенец
Отдельно украинцы интересуются, как можно сделать маску из туалетной бумаги или бумажных полотенец.
Ответ на этот вопрос также есть на просторах YouTube:
Маска из мужских трусов. Шуточный мастер-класс
Есть в Интернете и шуточные мастер-классы по изготовлению масок в домашних условиях. Так, россиянин предложил защищаться от коронавируса с помощью трусов-боксерок. Как именно он это делает - смотрите на видео ниже.
Ранее в Минздраве рассказали украинцам, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса.
Также мы выяснили, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.