В соседней Польше, где до эпидемии трудились почти два миллиона украинцев, как и в Украине продлили карантин - пока до середины апреля. Что вызвало среди армии наших заробитчан еще большую панику, чем коронавирус.

Затянувшийся карантин для гастарбайтеров - это безработица с перспективой перебиваться с хлеба на воду.

Поляки продолжают массово закрывать предприятия, особенно в сфере услуг, где трудились украинцы. А за ту работу, что осталась, платят меньше - ставки понизили, и теперь уже не заработать те деньги, что до карантина. И то не факт, что заплатят.

С закрытием "польских работ" растет поток заробитчан, возвращающихся в Украину через западную границу. Некоторым приходится паковать чемоданы из-за окончания трехмесячного срока, по которому они могли работать по безвизу.

После закрытия кордонов для автобусов и поездов остается лишь путь на авто или пешком (пеший переход закрыли, но время от времени для пешеходов открывают один из автомобильных КПП).

Что происходит с нашими "поляками" и что теперь с работой для них, выясняла "Страна".

Работников сокращают, ставки снизили

"Сказать, что люди в отчаянии и на грани - ничего не сказать. У многих истерика, ведь они работали и высылали деньги домой, на которые жили оставшиеся в Украине родители, дети. А теперь, после того как поляки провели массовые сокращения из-за карантина, часть возвращается домой проедать заработанное. И так можно протянуть один-два месяца. А дальше что? Другие остаются в надежде, что скоро все закончится и работа снова будет. Но пока что-то просвета не видно", - делится со "Страной" бывшая львовянка, преподавательница Галина Майцеховская, которая вышла замуж за поляка и живет в Варшаве.

Хотя, судя по объявлениям в украинских группах в Польше, есть и те, кто стремится на "польские заробитки", несмотря на карантин.

"Многие интересуются, можно ли проехать по биометрическому паспорту на работу как раньше. Это пока исключено, поскольку Польша, как все страни Шенгенской зоны, закрыла границы, и из иностранцев пускает только по "карте побыту" и еще в некоторых случаях. Но не по безвизу", - рассказывает нам Инна Мыць, специалист по трудоустройству за рубежом из Львова.

Поляки, по ее словам, во время карантина нанимают украинцев в основном на тяжелую малооплачиваемую физическую работу.

"Зовут грузчиками на склады, в магазины и курьерские службы (но не курьерами, а тяжести таксать), на комплектацию товара, на чернорабочими на стройки, на сортировку посылок на почту", - говорит Мыць.

"Причем ставки упали - за ту же работу, за которую раньше платили 17-20 злотых в час (112-130 грн), сейчас дают 12-13 злотых (80-86 грн). В месяц на руки выходит около 500-600 долларов, вместо прошлых 800-1000 долларов. Уже набирают на сбор клубники, но и там оплату снизили - 2,5-3 злотых за лукошко (15-20 грн), а не 4-5 злотых (26-33 грн), как в прошлом году", - продолжает специалист по трудоустройству.

Под шумок "кидают" чаще

Помимо массовых сокращений и падения заработков, есть риск, что могут вообще не заплатить.

"Появилось еще больше аферистов, которые обещают золотые горы, а по факту кидают. Также сами работодатели, пользуясь случаем, могут полностью не рассчитаться. Случаев трудового рабства тоже стало больше. Некоторые поляки и в хорошие времена не доплачивали и издевались над украинцами, а сейчас од шумок с них вообще взятки гладки", - говорит Мыць.

"Из за коронавируса нормальные работодатели отправили своих работников в оплачиваемый отпуск и пытаются сохранить уже имеющиеся персонал - но это нормальные. А так многие просто увольняют, работу найти трудно", - жалуется нам Галина Боженко, которая лишилась работы в кафе в Кракове и вернулась домой во Львовскую область - ждать окончания карантина.

На границе - "тьма людей"

"Добиралась поездом, с просроченным отказом по "карте побыту" в два месяца, но депорт мне не поставили - или повезло, или с этой "короной" смотрят сквозь пальцы. Да и температуру не мерили", - говорит Галина.

Ее подругу подвезли через пункт пропуска "Краковец".

"За "подсадку" берут до 1000 грн. Людей тьма - особенно под утро (ночью никто их не забирает), несколько сотен человек с баулами стоят и просятся их подвезти. До сих пор автобус из Украины время от времени приезжал и паковал из под завязку - за плату от 300 грн. А с 27 марта можно будет только на машине проехать", - говорит Боженко.

Потеряв работу в Польше, украинцы добираются домой на попутках - ждут на границе, кто их подвезет. Фото: Тоня Квитка

Тема номер один среди заробитчан - когда Европа обратно откроет границы для не граждан ЕС. Пошел слух, что "эта свистопляска" может затянуться на годы.

"Это правда, что хотят закрыть границы на два года?" - спрашивает в Facebook Наталья Шпак.

"Да, но не два года, а на два месяца пока, а там по ситуации будет видно", - отвечает ей Наталья Коваль

"На 2 нет. На пять как минимум", - троллит Иванна Костыль.

А пока в группах по поиску работы в Польше украинцы пытаются найти новый приработок, но безуспешно.

"Надоели ваши сопли и барыжные предложения. Я ищу работу, вам понятно? Работу! Тут есть работа, черт возьми?", - написала в группе "Варшава оголошення" Марианна Марченко.

В комментариях ей предлагают места со ставкой в 12-13 злотых (80-90 гривен).

"Не, ну не за 12-13. Люди, я вас умоляю. Вы же люди, а не рабы", - пишет Светлана Оболенская.

"Аж 12,75? А чего так много", - иронизирует Василий Слуцкий в ответ на предложение о работе "для тех, кто приехал до карантина".