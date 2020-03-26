Несмотря на недавние заявления КГГА, что "VIP-палаты" якобы предназначены зеков, Виталий Кличко подтвердил, что речь идет об отдельных помещениях для первых лиц государства. И такие палаты уже готовятся.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга 26 марта.

"Я поднял информацию касаемо распоряжение, которое распространили вчера. Оно было сделано во исполнение Государственной службы охраны, МОЗ и обращения Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом "для служебного использования". В них идет речь о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, касаемо которых совершается государственная охрана", - заявил Кличко.

По его словам, речь идет о том, что в случае заболевания первых лиц государства, "должны быть определенные условия": отдельные палаты, чтобы рядом находилась госохрана. Мэр столицы добавил, что такая практика была всегда и не только в Украине.

"Но я говорил вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов отменить указы, про которые идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, что это случится, и мы будем за это благодарны", - сказал Кличко.

Также он прокомментировал слухи, что Александровская больница в Киеве - VIP-больница для избранных. По словам Кличко, это не так, Александровская больница базовая и туда направляют большинство больных, которые поступают сегодня. А если количество больных будет увеличиваться, их будут направлять в другие больницы, определенные для этого (всего их семь, включая Александровскую).

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. О "VIP-палатах" - с 04:40

Напомним, Департамент охраны здоровья КГГА издал приказ, который определяет, как должны быть оборудованы палаты для VIP-зараженных коронавирусом Covid-19 (тем, которым предоставляется государственная охрана). Им должна быть предоставлена отдельная палата с операционным и диагностическим отделением, а рядом предписывают разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медицинских препаратов.