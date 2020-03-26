Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко выздоровел от коронавируса. Он заразился в начале марта и перенес болезнь тяжело.

Об этом дипломат на писал в Facebook.

По словам Шевченко, он едва не умер.

"Теперь, когда я дома, хотя еще на карантине, хочу тем, кто не в курсе, доложить: начиная с 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал украинец в соцсети.

Шевченко отметил, что коронавирус - это не шутка, и шансы серьезно заболеть одинаковы у людей всех возрастов. По его наблюдениям, в больнице пожилых людей было около 15%, абсолютное же большинство составляли пациенты от 20 до 60 лет. При этом в клинику попадают только тяжелые больные, с легкой формой остаются дома.

Шевченко похвалил немецкую систему здравоохранения, но также назвал некоторые ее минусы. Например, ему пришлось убеждать врачей в необходимости своей госпитализации и "выбивать" тест на коронавирус перед выпиской (попытка оказалась безуспешной).

Между тем, по данным Министерства иностранных дел Украины, к 25 марта 20 граждан Украины проходили лечение коронавирусной инфекции. В Германии 5 человек, в Доминиканской Республике - 4, в Польша, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах - по 2, в Испании, на Сейшельских островах, в США, Нидерландах, Нигерии - по 1. Шестеро граждан Украины выздоровели: в Японии - 4, в Италии и Польше - по 1. Трое гражданок Украины умерли от Covid-19 в Италии, последняя из них - 20 марта.

"Страна" следит за ситуацией с распространением нового вируса.