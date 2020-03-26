Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев рассказал детали о первой жительнице области заразившейся коронавирусом Сovid-19 и о том, из какой страны она привезла заразу домой.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Женщина 16 марта вернулась из одной из арабских стран. Она 1988 года рождения. На сегодняшний день установлены все люди, с которыми контактировала эта больная за период после возвращения в Украину", - рассказал он.

По его словам, сейчас предпринимаются меры по изоляции всех, с кем она контактировала.

"На сегодняшний день принимаем меры по карантинному досмотру всех въезжающих и выезжающих на территорию населенного пункта (где живет зараженная - Ред.)", - сообщил он.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в Украине и мире развивается ситуация вокруг коронавируса.