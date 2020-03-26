Кличко посетил больного коронавирусом нарлепа Шахова в его палате и рассказал ему о крутом оборудовании
Виталий Кличко посетил зараженного коронавирусом нардепа Шахова в Александровской больнице, где содержатся больные коронавирусом.
Об этом свидетельствует видео трансляции визита в Facebook Кличко.
Как следует из видео, Кличко не поинтересовался здоровьем Шахова, а сразу начал рассказывать о современном оборудовании в больнице. Отметим, что Шахов находится в одноместной палате с отдельным санузлом и душем.
Посещение Шахова с 18:43. Видео: facebook.com
Кроме того, в ходе брифинга мэр рассказал, что в городе появилось 39 новых машин экстренной помощи и 9 тысяч экспресс-тестов. Сейчас в столице 40 зараженных коронавирусом.
Напомним, что в Киеве впервые коронавирус диагностировали у украинского военного.
Также мы писали о том, что в Киеве больным коронавирусом назначают антибиотик Азитромицин.