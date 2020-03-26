Виталий Кличко посетил зараженного коронавирусом нардепа Шахова в Александровской больнице, где содержатся больные коронавирусом.

Об этом свидетельствует видео трансляции визита в Facebook Кличко.

Как следует из видео, Кличко не поинтересовался здоровьем Шахова, а сразу начал рассказывать о современном оборудовании в больнице. Отметим, что Шахов находится в одноместной палате с отдельным санузлом и душем.

Посещение Шахова с 18:43. Видео: facebook.com

Кроме того, в ходе брифинга мэр рассказал, что в городе появилось 39 новых машин экстренной помощи и 9 тысяч экспресс-тестов. Сейчас в столице 40 зараженных коронавирусом.

Напомним, что в Киеве впервые коронавирус диагностировали у украинского военного.

Также мы писали о том, что в Киеве больным коронавирусом назначают антибиотик Азитромицин.