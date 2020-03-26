Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук пишет "Обозреватель".

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии", – сказала Ирина Верещук.

По словам нардепа, генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии, чтобы открыть доступ медикам и позволить людям получать медицинскую помощь.

По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

Напомним, Украина в полночь 22 марта полностью закрыла линию разграничения на Донбассе. Также пропускные пункты закрылись и со стороны неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.