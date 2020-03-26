Украина предложила России перемирие на Донбассе до завершения пандемии коронавируса - Верещук
Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса Covid-19.
Об этом со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук пишет "Обозреватель".
"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии", – сказала Ирина Верещук.
По словам нардепа, генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии, чтобы открыть доступ медикам и позволить людям получать медицинскую помощь.
По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.
Напомним, Украина в полночь 22 марта полностью закрыла линию разграничения на Донбассе. Также пропускные пункты закрылись и со стороны неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.