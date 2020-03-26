В Интернете набивает популярность шуточный мастер-класс россиянина, как сделать маску для защиты от коронавируса из мужских трусов.

"Посоветовали, как можно обходиться без ватно-марлевых повязок. Покажу вам способ. Берете труселя чистые, боксерки. Одеваете одну штуку сюда, такая сарафатка получается. Потом сзади вот так. Она и волосы защищает, и, соответственно, ватно-марлевая повязка получается. Распространяйте, потому что с повязками туго, а с труселями - нормально", - смеется российский "кулибин".

Напомним, в МОЗ объяснили украинцам, кому и как нужно носить медицинские маски во время пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут посадить в тюрьму за экспорт медицинских масок и респитаров в период эпидемии.