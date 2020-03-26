В Харьковской области 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы пренебрегли обязательной двухнедельной самоизоляцией и власти были вынуждены объявить их в розыск. Что особенно тревожит, так это то, что четверо из этой несознательной десятки контактировали с зараженным Covid-19.

Об этом в эфире UA.Харьков рассказала главный государственный санврач Харьковской области Любовь Махота. Видеосюжет появился на Youtube-канале.

Видео: Суспільне: Харків

"Есть много несознательных граждан. Из 211 человек, которые подписали согласие на добровольную самоизоляцию, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией по этому вопросу. Они помогают нам разыскать этих граждан, которые должны находиться на карантине.

Есть случаи, когда люди указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где находится и фактически проживает этот человек, который должен был находиться на самоизоляции, мы не знаем", - заявила Любовь Махота.

Напомним, что нарушителям правил карантина может грозить штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

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