На польско-украинской границе, у автомобильного пункта пропуска Дорогуск-Ягодин скопилась большая очередь. Стоящие в ней граждане Украины ожидают, когда их впустят домой.

Огромные очереди у пропускника собираются ежедневно.

Автомобильный пункт пропуска Дорогуск-Ягодин (польско-украинская граница). Очередь из тех, кто хочет в Украину. Они добрались до границы, их отводят под навес, оформляют и их должны забрать автобусы. Людей много. Такое тут, как говорят, каждый день.

Видео, на котором виден уходящий в бесконечность хвост очереди, опубликовал в Viber паблик "Шо там на PL?".

Как писала "Страна", многокилометровые очереди на украинско-польской границе появились еще в середине марта, накануне введения тотального карантина.

Мы рассказывали, как украинские пограничники пытались разрешить ситуацию со скоплением людей и автомобилей на границе.