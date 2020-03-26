Итальянская медсестра из города Монца в провинции Ломбардия покончила с собой, так как узнала, что больна COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Национальной федерации медсестер Италии.

Как отмечается, 34-летняя Даниэла Трецци работала в отделении интенсивной терапии больницы Сан Джерардо. 10 марта у нее диагностировали коронавирусную инфекцию и отправили домой на карантин.

По свидетельству коллег, Трецци очень переживала из-за того, что могла стать разносчиком вируса. Стресс, а не болезнь, явился причиной суицида, подчеркнули в федерации. Как отмечается, это уже второй случай в Италии. Так, на прошлой неделе аналогичный случай произошел в Венеции.

Сайт Федерации медицинских гильдий Италии публикует обновляющийся список медработников, скончавшихся от COVID-19, на сегодня в нем 33 фамилии.

По состоянию на вечер 25 марта количество жертв коронавируса в Италии достигло 7503 (первое место в мире), инфицирован 57 521. Эпицентр вспышки находится в провинции Ломбардия.

Как сообщалось, реальное число заболевших коронавирусом в Италии может достигать 600 тысяч.