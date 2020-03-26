В Украине зафиксирован первый случай короновируса у военного. Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время своего онлайн-брифинга.

По его словам, из 6 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве один заболевший - 70-летний военный пенсионер. Его поместили в военный госпиталь.

Заболели также женщина 35 лет, и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов госпитализированы в Александровской больнице. Еще один больной человек лечится на самоизоляции дома.

Напомним, что в Киеве уже 40 человек больны коронавирусом. При этом в Киевской области инфицирование коронавирусом выявлено у 25 человек.

Также мы писали о том, что Кличко распорядились выделить вип-больным коронавирусом отдельные палаты и медсестру.