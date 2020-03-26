В аннексированном Крыму объявили, что следующую неделю на полуострове будет действовать жесткий карантин для препятствования распространению коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, представители так называемого "парламента Крыма" заявили, что все, кроме предприятий, которые осуществляют жизнедеятельность, уходят в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы. Также сообщается, что неделю на полуострове будет "уровень максимального карантина".

Крымчан просят исключить любые публичные контакты, быть дисциплинированными и не нарушать условий карантина.

Напомним, в аннексированном Крыму зафиксировали первый случай коронавируса в конце прошлой недели. Позже объявили о еще шести случаях.

Также мы писали, что аннексированный Крым закрыл пропуск с материковой Украиной до мая. А Кабмин разрешил пересекать границу с Крымом только с разрешения Госпогранслужбы.