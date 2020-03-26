В Киеве диагноз коронавирус подтвержден еще у шести человек. Таким образом, количество зарегистрированных больных в городе составляет уже 40 человек.

Об этом во время брифинга 26 марта сказал мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, мэр сообщил, что заболели женщина 35 лет, а также пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Один из них - военнослужащий. Четыре человека находятся в Александровской больнице, один - в Военном госпитале, один - на самоизоляции дома.

Статистику мэр приводит в самом начале ролика. Видео: Facebook/ Vitaliy.Klychko

Как писала "Страна", в Киевской области инфицирование коронавирусом выявлено у 25 человек. Больше всего заболевших в Обуховском районе.

Также мы рассказывали о планах власти приспособить под госпитали для больных коронавирусом дворцы спорта, если коек в больницах перестанет хватать.