Число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 на территории Винницкой области выросло до трех.

Об этом заявил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский в Facebook.

"Имеем еще два случая, подтвержденных лабораторным центром: 1 в г.Винница и 1 в г.Ладыжин", - написал Скальский в около полудня четверга.

По его словам, пациенты - под контролем медиков, которые предоставляют им симптоматическое лечение.

"Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - добавил глава ОГА.

Скриншот: Facebook/Владислав Скальский

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Винницкой области был один случай заражения коронавирусом.

Также мы писали, что в Киевской области уже 25 заболевших коронавирусом.