Госудраственный секретарь США Майк Помпео позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бен Сальман Аль Сауду. В ходе разговора собеседники обсудили необходимость поддержания стабильности на мировых энергетических рынках. Помпео призвал принца прекратить демпинговать на рынке нефти.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В разговоре госсекретарь отметил, что как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки. По мнению Помпео, это необходимо сделать в связи с серьезной экономической неопределенностью, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны - участницы ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Через несколько дней Саудовская Аравия решила нарастить объем добычи нефти до 13 миллионов баррелей в сутки. На фоне роста добычи черное золото начало резко падать в цене.

Возникший кризис в нефтяной сфере аналитики назвали худшим за последние 100 лет.