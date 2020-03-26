Из-за эпидемии коронавируса в Украине возник дефицит средств защиты, дезинфекции и других медицинских товаров. Сейчас Киев закупает все это у Китая.

КНР и Россия - страны, вызвавшиеся оказать помощь Италии, которая больше других европейских стран поражена вирусом. Из РФ туда вылетели полтора десятка самолетов. Они доставили специалистов, средства защиты и дезинфекции, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа.

В связи с этим "Страна" поинтересовалась у пресс-службы Кремля, рассматривают ли в Москве возможность помощи и Украине в борьбе с Covid-19.

"Чтобы рассмотреть вопрос от оказании помощи, нужно, чтобы украинская сторона так или иначе озвучила России свои потребности. До сих пор никто ничего нам не говорил", - ответили "Стране" в пресс-службе Путина.

Напромним, что по числу смертей от коронавируса Италия почти в два раза опередила Китай.

Также мы писали о том, что охваченная коронавирусом Италия может обвалить мировую экономику.