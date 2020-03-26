Нацгвардейцы дежурят у Александровской больницы. Фото: ngu.gov.ua
Нацгвардейцы дежурят у Александровской больницы. Фото: ngu.gov.ua

В условиях отсутствия вакцины коронавирус во всем мире лечат уже опробованными препаратами от вирусов. например, в США - лекарствами от Эболы и малярии. В Киеве с десяток больных Covid-19 находятся на лечении в Александровской больнице, которую охраняют наряды Нацгвардии.

"Страна" узнала, что уханьскую пневмонию здесь пытаются побороть антибиотиком Азитромицином, который назначают в основном при бактериальном бронхите и внегоспитальной пневмонии. Об этом "Стране" сообщили пациенты, которые там проверялись.

"Страна" узнала, что это за препарат, можно ли его приобрести в столичных аптеках и насколько лекарство эффективно при Covid-19.

Азитромицин в аптеках

Первые, кто доказал успех применения азитромицина в комплексе с гидроксихлорохином стали французские медики. Они сообщили, что применили комбинацию этих двух препаратов против нового коронавируса SARS-CoV-2. 

На пятый день такого лечения шесть пациентов полностью излечились от коронавируса - их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Повторные тесты только подтвердили успех лечения. 

В столичных аптеках существует огромное число торговых марок Азитромицина. Это антибактериальное средство для системного применения - проще говоря, антибиотик. И разбег цен - в аптеках Киева - от 40 до 140 грн. и выше. Есть варианты как отечественного, так и зарубежного производства. 

Препарат Азитромицин оказывает воздействие на различные виды бактерий, подавляя их размножение и замедляя рост. Выпускается в таблетках 125 мг, 250 мг и 500 мг и отпускается по рецепту. Его принимают внутрь один раз в сутки по 500 мг, независимо от приема пищи.

Показания к применению

В медицинской инструкции указан перечень инфекционно-воспалительных заболеваний, микроорганизмы которых проявляют чувствительность к азитромицину:

  • инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (синусит, тонзиллит, фарингит, средний отит);
  • инфекции нижних дыхательных путей (пневмония, в том числе вызванная атипичными возбудителями; бронхит, в том числе острый, обострение хронического);
  • инфекции урогенитального тракта (уретрит, цервицит);
  • инфекции кожи и мягких тканей (болезнь Лайма (начальная стадия – erythema migrans), рожа, импетиго, вторичные пиодерматозы, угри обыкновенные (акне) средней степени тяжести).

Таким образом, Азитромицин, можно назвать фармацевтическим бестселлером, настолько широк его спектр действия. 

Азитромицин выводится, в основном, в неизмененном виде – 50 % кишечником, 6 % почками. 

Противопоказания и побочная реакция - как и у любых антибиотиков: он плохо влияет на печень и желудок, может нарушать работу сердца. Беременным его дают лишь в крайних случаях.  

Напомним, что самолечение может быть опасным для жизни. Данная информация размещается в сугубо справочных целях. Принимайте лишь те лекарства, которые назначены врачом. 

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