С четверга, 26 марта, в Сумах, где по официальным данным не выявили ни одного случая коронавируса, ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, решение об ограничении въезда в город еще 24 марта приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а на следующий день утвердил гориполком.

"Я думаю, то, что мы сделали, это очень правильно. И сумчане с пониманием отнеслись к такому шагу. Жалоб очень мало. Люди понимают ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных", - сказал мэр Сум Александр Лысенко.

Теперь на въездах в областной центр обустроены шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов, где дежурят полицейские. Они проводят опросы въезжающих о месте жительства (регистрации) и месте работы, последних визитах за границу и в другие области Украины.

Также прибывающим в город на КПП измеряют температуру, проводят санитарный досмотр их вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Между тем, журналист Максим Эдель, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Сумах коронавирусом заболела 49-летняя сотрудница налоговой инспекции, которая работает на выдаче справок. По данным Эделя, она 10 марта вернулась из Праги, но не ушла на самоизоляцию, а продолжила ходить на работу, контактируя там с людьми.

Скриншот: Facebook/ Maxim Edel

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко пообещал закрыть въезд и выезд из столицы в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.