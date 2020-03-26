Появилась обновленная статистика заражений коронавирусом в Киевской области. По сравнению с данными на 10:00 в регионе оказался инфицированным еще один человек. Всего в области к 10:45 26 марта подтверждены 25 случаев COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской областной государственной администрации, ссылаясь на информацию Центра общественного здоровья.

Все заболевшие - взрослые. География заболеваемости следующая:

14 случаев - Обуховский район;

4 – Киево-Святошинский район;

2 – город Бровары;

по одному - Борисполь, пгт Ставище, Ирпень, Белая Церковь и Белоцерковский район.

Из заболевших на стационарном лечении находятся девять человек, на амбулаторном (самоизоляции) – 15.

Кроме того, подозрение на заражение имеют 80 человек. Также установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

Как сообщала "Страна", вчера в Украине было 145 заболевших, сегодня цифра увеличилась до 156. Вирус унес жизни шестерых украинцев.