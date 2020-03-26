Опубликован проект изменений в госбюджет (Дополнение 3), который подготовил Кабмин в связи с эпидемией коронавируса. Документ обнародовал нардеп Алексей Гончаренко

Как уже рассказывала "Страна", в нем идет речь о росте дефицита бюджета в четыре раза и обнулении финансирования местных выборов.

Как покрытие дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние на 131 млрд грн.

Также предлагается создать стабилизационный фонд в 124 миллиарда гривен. И сократить все программы развития образования, регионального развития, поддержки сельхозпроизводителей.

Предлагается уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн. Отменить поддержку кинематографа, театров, Украинского института книги, расходы на спорт.

А также обнуляется финансирование местных выборов-2020, которые должны пройти 25 октября.

Напомним, что сегодня министры и главы парламентских фракций проводят встречу, на которой обсуждают повестку внеочередного заседания Рады в субботу 28 марта.

Кроме прочего, там обговаривают изменения в бюджет в связи с коронавирусом. А также законы под МВФ.

"Самое интересное, что помимо закона о запрете на возврат Приватбанка попытаются ещё протащить и закон о продажи земли. Против чего выступают большинство фракций и групп, а также значительная часть депутатов от "Слуги народа".

Впрочем, по законам пока это все хотелки власти. Непонятно, что из этого окажется в повестке внеочередного заседания.

Точно можно сказать, что там будут рассматривать изменения в бюджет. По остальному ещё решается", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".