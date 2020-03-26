Ночью со среды на четверг, 26 марта, на трассе Киев - Одесса произошло масштабное ДТП: столкнулись два автобуса и грузовик. Погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области.

Авария случилась на 54 км автодороги Киев - Одесса. Столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и два автобуса "ПАЗ".

На месте ЧП с помощью гидравлического инструмента спасатели провели деблокацию пострадавших из покореженных автомобилей и передали их работникам медицинской помощи.

Сообщается, что в результате ДТП двое водителей погибли на месте и еще четыре человека пострадали. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на этой неделе в Киеве лоб в лоб столкнулись инкассаторский бусик и легковушка. Погибли два человека.